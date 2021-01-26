Орбакайте скорбит по звездному стилисту Шевчуку

Певица Кристина Орбакайте отреагировала на смерть звездного стилиста Александра Шевчука в Instagram.

Она опубликовала совместный снимок с Шевчуком и призналась, что не верит в его смерть. «В это невозможно поверить. Прощай, добрый, талантливый, уникальный», — скорбит артистка.

О смерти 54-летнего Александра Шевчука стало известно 25 января. СМИ сообщают, что причиной смерти стал перитонит. Ранее свои соболезнования по поводу смерти стилиста высказала Яна Чурикова.