С вернувшейся в Россию Максаковой отказалась общаться мать

Оперная певица Мария Максакова в интервью изданию «Собеседник» рассказала, что после ее возвращения из Украины в России с ней отказалась общаться мать — народная артистка Людмила Максакова.

При этом сама Мария встречи хочет. «Но это желание не носит взаимного характера. А вот доченька моя любимая была рада. Я очень надеюсь, что в этот приезд мы, наконец, с ней пообщаемся побольше», — поделилась она.

В 2016 году Мария Максакова вместе с мужем, также бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, уехала из России на Украину. На момент отъезда Вороненков был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. После эмиграции его объявили в международный розыск. 23 марта 2017 года Вороненков был убит в центре Киева.

О тайном возвращении Марии Максаковой в Россию стало известно 24 января.