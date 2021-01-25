«Детей не трогаю»: актер Струков ответил на обвинения в педофилии

Актер Никита Струков в беседе с «Пятым каналом» ответил на обвинения в педофилии.

Игравший в сериале «Улицы разбитых фонарей» подтвердил, что познакомился с юношей и его семьей во время работы Струкова вожатым в детском лагере. Он утверждает, что ребенок мог сам идти на физический контакт с ним. «Когда ребенок лезет обниматься, а он в большинстве без родителей бывает, я не могу ему сказать: «Пошел вон!», потому что законом запрещено», — объясняет Струков.

Струков также отрицает, что ему можно вменить обвинение в развратных действиях по отношению к подростку. «Даже если я с каким-то отклонением, то, наверное, я соображаю, что детей я никогда не трогаю», — утверждает он. Актер также пожаловался на сильное психологическое давление. «Мальчика я даже не помню, но тут же оказался адвокат, обе сестры», — вспоминает он.

Сейчас правоохранители изучают телефон артиста.

Никита Струков играл в сериале «Литейный», фильмах «Трудно быть богом», «Убойная сила-3» и «Мушкетеры Екатерины».