Продюсер «Ласкового мая» предупредил о блокировке канала Юрия Шатунова

Продюсер группы группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram предупредил о возможной блокировке канала экс-солиста коллектива Юрия Шатунова на YouTube.

Ранее компания «Честная музыка» начала удалять из Сети видеозаписи с выступлениями Шатунова, поющего песни «Ласкового мая», однако Разин, по его словам, попросил правообладателя приостановить этот процесс. «Мы делаем все возможное, чтобы Юра Шатунов как можно быстрее смог связаться с правообладателями и чтобы на следующей неделе не произошла катастрофа — возможная блокировка канала Юры Шатунова на YouTube», — написал он.

Разин уверен, что адвокаты Шатунова заставляют его судиться за песни «Ласкового мая». «Эта банда слишком долго пудрит ему мозги и вытягивает у него последние средства для того, чтобы он боролся с ветряными мельницами, как Дон Кихот», — заявил продюсер.

18 ноября Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск Шатунова, который требовал признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещает артисту исполнять песни группы. Права на эти песни компания получила от бизнесмена Руслана Филатова, который, в свою очередь, получил их от продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина.

Группа «Ласковый май» была создана в 1986 году, в нее вошли воспитанники школы-интерната, в том числе Юрий Шатунов, который тогда был подростком.