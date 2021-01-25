Disney+ оградил дошкольников от «Питера Пэна» и «Дамбо» из-за расизма

Стриминговый сервис Disney+ заблокировал для аудитории младше семи лет несколько мультфильмов, сообщает Daily Mail со ссылкой на сообщения британских пользователей платформы.

Причиной блокировки контента на детских аккаунтах стало расистское содержание анимационных картин. Так, дошкольников оградили от «Питера Пэна», «Котов-аристократов», «Дамбо» и «Швейцарской семьи Робинзонов».

Предположительно, «Питера Пэна» ограничения коснулись из-за присутствия в мультфильме коренных американцев, которых называют «краснокожими», «Котов-аристократов» — из-за сиамского кота с карикатурной азиатской внешностью, «Робинзонов» — из-за пиратов с внешностью темнокожих и азиатов. «Дамбо» ранее подвергался критике за высмеивание афроамериканских рабов, работавших на плантациях.

В октябре 2020 года Disney+ снабдил некоторые мультфильмы дисклеймером «Эта программа содержит негативное изображение и/или изображает неподобающее обращение с людьми других культур». С этим дисклеймером заблокированные у детей мультфильмы доступны на взрослых аккаунтах.

Ранее представители танцевального сообщества в США увидели унижение и расизм в балете «Щелкунчик».