Умер стилист Пугачевой, Киркорова и Вайкуле

В возрасте 54 лет скончался российский звездный стилист Александр Шевчук, который создавал образы Алле Пугачевой, Филиппу Киркорову, Лайме Вайкуле и многим другим знаменитостям. О смерти эксперта моды и друга сообщила Лайма Вайкуле в Instagram.

На снимке Вайкуле и Шевчук стоят вместе и улыбаются.

«У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться», — подписала фотографию певица.

Как уточняет Starhit, причина смерти пока не сообщается, однако осенью 2020 года стилист признавался, что перенес тяжелую болезнь.