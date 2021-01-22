Сын Виктора Цоя подал новый иск к создателям фильма о своем отце

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Кадр из фильма «Цой» (2020) Кадр из фильма «Цой» (2020)
Кадр из фильма «Цой» (2020)
«Каропрокат»

Сын покойного лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр обратился в суд с новым иском к создателям фильма «Цой» Алексея Учителя. Об этом «Интерфакс» сообщил сам режиссер киноленты.

Как рассказал агентству Учитель, иск был направлен в Савеловский суд Москвы. По его словам, это исковое обращение снова «связано с искажением правды».

«Хотя мы в фильме показываем только документальные кадры», — сказал Учитель.

Известно, что предыдущие два иска сына музыканта отклонил Пресненский районный суд столицы.

Режиссер картины также сообщил, что иск, как указали юристы, был подан с нарушениями, поскольку Савеловский суд территориально не имеет никакого отношения к ответчикам.

Российская премьера художественного фильма «Цой», действие которого проходит в вымышленных обстоятельствах после смерти артиста, прошла 12 ноября.

Ранее сообщалось, что Александр Цой потребовал от киностудии Алексея Учителя и прокатчиков удалить изображение его отца из фильма «Цой» и запретить использовать персональные данные музыканта.