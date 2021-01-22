Премьеры фильмов «Охотники за привидениями: Наследники» и «Кролик Питер 2» перенесли

Кинокомпания Sony Pictures перенесла премьеры фильмов «Охотники за привидениями: Наследники» и «Неизведанное: Удача Дрейка», «Кролик Питер 2» и «Золушка» с актрисой Кэй Кэннон в главной роли. Об этом информирует Hollywood Reporter.

Так, премьера нового картины об охотниках, запланированная на 11 июня 2021 года, состоится 11 ноября.

Фильм «Неизведанное: Удача Дрейка» зрители смогут увидеть лишь 11 февраля следующего года вместо 16 июля 2020 года.

Премьера «Кролика Питера 2» перенесена со 2 апреля на 11 июня. А новая «Золушка» появится на экранах 16 июля.

По данным журнал, соответствующие изменения в расписании выхода премьер связаны с эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что звезда «Очень странных дел» снимется в новых «Охотниках за привидениями».