Киркоров обвинил Зеленского в предательстве

Артист Филипп Киркоров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он его предал. Об этом пишет mk.ru.

По словам Киркорова, он и Зеленский были «не разлей вода», вместе выступали на сцене и телевидении, то теперь украинский президент предал его.

«Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом», — сказал музыкант, комментируя свой запрет на въезд в страну.

Киркоров напомнил, что родился в СССР, поэтому для него Украина, Белоруссия и Молдова — «единое культурное музыкальное пространство», в котором нет границ.

Музыкант заявил, что сожалеет, что не может приехать на Украину, это причиняет ему боль.

Ранее Киркоров направил властям Литвы официальный запрос, в котором требует разъяснить причины установленного ему запрета на въезд в страну в течение пяти лет.