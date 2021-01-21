Солист «Ундервуда» позвал Кристофера Нолана в Россию

Солист группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко считает, что режиссера фильма «Довод» Кристофера Нолана стоит позвать в Россию.

После работы над доводом Нолан решил чаще снимать кино в Индии. «Индией можно и нужно вдохновляться, но господина Нолана хочется пригласить в Россию. Мне кажется, здесь гораздо больше мест и людей, которые вас вдохновят. В ваших же фильмах вообще ничего непонятно: начинается одним, продолжается другим, заканчивается третьим. Так и в России у нас на всех уровнях», — цитирует Ткаченко НСН. «И это максимально соответствует сюжетам ваших фильмов, так что приезжайте, мы вас очень ждем», — пошутил он.

Ранее Кристофер Нолан прокомментировал сборы «Довода».