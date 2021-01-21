Кристина Риччи заявила, что муж избивал ее во время пандемии
Голливудская актриса Кристина Риччи заявила, что карантин плохо отразился на ее семье, на самоизоляции муж избивал ее. Об этом сообщает TMZ.
По ее словам, она теперь опасается за свою жизнь и жизнь сына.
Риччи подала на развод со своим супругом актером Джеймсом Хеердегеном в июле прошлого года. В своем судебном иске она указывала, что во время одной из ссор муж плюнул на нее.
Актриса отметила, что подобные издевательства начались над ней со стороны Хеердегена в декабре 2019 года.
В документах Риччи также утверждает, что ее муж дважды напал на нее в июне прошлого года, не позволял ей позвонить в службу экстренной помощи после стычки. Также Риччи рассказала порталу, что ранее Хеердеген также угрожал ей убийством, из-за чего она даже запрятала все ножи в их доме.
По решению суда мужчине запрещено приближаться к актрисе ближе чем на 100 ярдов (90 м).