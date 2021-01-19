Инсайдер опроверг слухи о рождении сына Юлии Началовой после ее смерти

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Юлия Началова во время выступления, 2007 год Юлия Началова во время выступления, 2007 год
Юлия Началова во время выступления, 2007 год
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Источник в кругу семьи покойной артистки Юлии Началовой в беседе с Teleprogramma опроверг сообщения СМИ о том, что у артиски после смерти родился ребенок.

Издание Super утверждало, что после смерти Началовой ее замороженную яйцеклетку использовали для оплодотворения и подсадили эмбрион суррогатной матери. Ребенка Началовой якобы воспитывает отец — судья Вячеслав Кудря.

Инсайдер назвал эти сведения бредом. «У Вячеслава есть сын, который появился уже после смерти певицы. И к Юлии он никакого отношения не имеет», — сказал он.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти певицы врачи назвали острую сердечную недостаточность, вызванную заражением крови и отказом внутренних органов. 31 января 2021 года артистке исполнилось бы 40 лет.

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