«Королю тигров» заказали лимузин к тюрьме в ожидании помилования от Трампа

Адвокат героя документального мини-сериала Netflix «Король тигров» Джо Экзотика Эрик Лав в беседе с The Sun поделился уверенностью, что в последний день в кресле президента США Дональд Трамп помилует заводчика больших кошек.

По словам адвоката, к тюрьме уже заказали лимузин, Джо Экзотика планируется перевезти на нем в тайное место — на ранчо или в отель — для воссоединения с супругом Диллоном Пассажем. «Мы предполагаем, что о помиловании станет известно с 10 до 14 часов. Может быть, это случится раньше или позже, но мы чувствуем, что получим помилование 20 января», — поделился он.

В январе 2020 года суд штата Оклахома приговорил Джо Экзотика к 22 годам заключения за подделку документов, убийство пяти тигров и попытку заказного убийства зоозащитницы Кэрол Баскин. Свою вину осужденный отрицал и попросил Трампа о помиловании.

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