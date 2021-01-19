Аккомпаниатор Кобзона Алексей Евсюков умер после заражения коронавирусом

Композитор Алексей Евсюков скончался в возрасте 71 года, рассказал в Instagram продюсер Константин Полещук.

Как уточнил продюсер, Евсюков умер после заражения коронавирусом. «Столько было планов, столько впереди было совместных проектов... Четверть века нашей творческой дружбы — и COVID все разрушил», — поделился Полещук.

Алексей Евсюков почти 40 лет был аккомпаниатором эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона. Кобзон умер в 2018 году после долгой борьбы с раком.