Манукян подтвердил свадьбу с Бузовой

Блогер Давид Манукян во время съемок нового сезона «Танцев со звездами» подтвердил, что сыграл свадьбу с певицей и звездой реалити-шоу Ольгой Бузовой.

Во время эфира хореограф Егор Дружинин в шутку предложил пригласить в пару участнику Ольгу Бузову. «Ольга Бузова – ваша супруга, да?» – спросил Дружинин, на что Манукян ответил утвердительно. «Если ничего не будет получаться, мы Олю пригласим в качестве участника, а вы будете профессиональным танцором», — цитирует Дружинина сайт kp.ru.

Ранее Ольга Бузова уже участвовала в «Танцах со звездами».

Свадебную церемонию на Мальдивах Манукян и Бузова провели 8 января. Известно, что мальдивская свадьба не имеет юридической силы в России. Поклонники уверены, что официальный брак пара уже заключила ранее.

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