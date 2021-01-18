Звезда «Джона Уика» рассказал о начале съемок четвертой части

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Кадр из фильма «Джон Уик 3» Кадр из фильма «Джон Уик 3»
Кадр из фильма «Джон Уик 3»
«Централ Партнершип»

Звезда боевиков «Джон Уик» Иэн МакШейн в беседе с Collider рассказал о начале съемок четвертой части франшизы.

Сыгравший противника героя Киану Ривза МакШейн заявил, что сценарий фильма уже создан, съемки начнутся в 2021 году. Он подчеркнул, что сомнений этот факт у него не вызывает.

Премьера третьей части фильма «Джон Уик 3» состоялась 16 мая 2019 года, до этого картины франшизы выходили в 2014 и 2017 годах.

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