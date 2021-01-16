Блогер BadComedian сделал предложение Кате Клэп
Арнольд Мухин
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Блогер BadComedian (Евгений Баженов) сделал предложение Кате Клэп. Об этом видеоблогер рассказала на своем YouTube-канале.
«Да, это правда. Не кликбейт и не розыгрыш. Просто я не умею нормально рассказывать о таких серьезных вещах. Для меня это все так непривычно», — сказала она, продемонстрировав в кадре обручальное кольцо с бриллиантом.
По словам Клэп, дата свадьбы пока не назначена.
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