Блогер BadComedian сделал предложение Кате Клэп

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) сделал предложение Кате Клэп. Об этом видеоблогер рассказала на своем YouTube-канале.

«Да, это правда. Не кликбейт и не розыгрыш. Просто я не умею нормально рассказывать о таких серьезных вещах. Для меня это все так непривычно», — сказала она, продемонстрировав в кадре обручальное кольцо с бриллиантом.

По словам Клэп, дата свадьбы пока не назначена.

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