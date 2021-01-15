Скончался гитарист New York Dolls Сильвен Сильвен

Сооснователь и гитарист группы New York Dolls Сильвен Сильвен умер на 70-м году жизни после двух с половиной лет борьбы с раком.

Смерть музыканта подтвердила в Facebook его вдова Ванда. «Он боролся доблестно, но вчера скончался. Мы скорбим, но знаем, что он наконец упокоился, ему больше не больно», — написала она, попросив поклонников помянуть покойного его музыкой, свечой и молитвой.

Глэм-рок-группа New York Dolls была создана Сильвеном Сильвеном, Билли Мурсиа и Джонни Сандерсом в 1971 году. В середине 1970-х годов группа распалась, однако в 2004 году была собрана заново Дэвидом Йохансеном и Сильвеном Сильвеном, которые до 2011 года выпустили три альбома.