СМИ: звезда фильма «На игре» напал на жену с ножом

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Сергей Чирков. Кадр из фильма «На игре» (2009) Сергей Чирков. Кадр из фильма «На игре» (2009)
Сергей Чирков. Кадр из фильма «На игре» (2009)
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Актер Сергей Чирков напал на жену Анастасию с ножом, сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что супруга обратилась в полицию, где выяснилось, что после приема алкогольных напитков артист якобы пытался причинить вред супруге, однако случайно поранился сам. Правоохранители зафиксировали нападение и допросили участников инцидента.

Чирков заявил, что ни к кому претензий не имеет, и попросил не проводить проверку по делу. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

37-летний Сергей Чирков известен по роли «Вампира» в фильмах «На игре» и «На игре: Новый уровень», кроме того, играл в «Новогоднем переполохе», «Счастливом билете», «Геймерах» и др.

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