Михаил Ефремов может стать чтецом в тюремном храме

Актер Борис Ливанов в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, чем может заняться в колонии осужденный после смертельного ДТП артист Михаил Ефремов.

Сам Ливанов ранее отбывал тюремный срок за «нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего» и во время заключения работал в клубе и готовил творческий фестиваль. «Мой приятель-летчик в колонии был чтецом в храме. Мне это было не с руки, я атеист. А вот Миша Ефремов — религиозный человек, и он вполне может найти отдушину, став чтецом. Ему это предложили. Он может обслуживать храм», — поделился Ливанов.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.

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