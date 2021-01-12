Глава студии Marvel рассказал о возвращении «Мстителей»

Глава студии Marvel Кевин Файги в беседе с IGN намекнул на возможное возвращение на экран франшизы «Мстители».

Журналисты спросили его о том, стоит ли ждать новых фильмов серии. «В какой-то момент мне придется сказать да. Хорошее название, кстати», — посмеялся он.

Пока «Мстителей» в разработке нет. Студия совместно с сервисом Disney+ реализует проект «Фаза 4», в который войдут 11 фильмов вселенной Marvel, рассказывающих, в частности, и о новых героях — таких, как Шан-Чи и Женщина-Халк.

Премьера фильма «Мстители: Финал», на данный момент последнего в серии о Мстителях, состоялась в 2019 году.

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