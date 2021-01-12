Фанаты фильма «Один дома — 2» убрали Трампа из комедии
due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4— ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021
Фанаты фильма «Один дома — 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992) убрали из комедии сцену, в которой герой Маколея Калкина разговаривает с на тот момент будущим президентом США Дональдом Трампом.
В Twitter опубликован ролик, в котором Маколей Калкин говорит с пустым местом, реплик Трампа не слышно.
Некоторые из пользователей социальной сети предложили заменить в этой сцене Трампа избранным президентом США Джо Байденом.
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due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4— ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021