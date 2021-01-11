ГИТИС внес ясность в публикации СМИ об отчислении Павла Табакова

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григорий Заславский ответил на сообщения в СМИ об отчислении из учебного заведения актера Павла Табакова.

У себя в Facebook он написал, что Табакова не отчисляли. «Он учится на 4 курсе продюсерского факультета, на заочном, куда и поступал. Заочный, как я понимаю, он выбрал потому что и тогда, и сейчас много работает, заочное же обучение у нас так называется весьма условно: каждые полгода месяц студенты с утра до вечера учатся, в осеннем семестре онлайн, в весеннем надеемся вернуться к очному обучению», — отметил он.

По словам Заславского, в конце декабря Табаков сдал экзамен по истории театрального дела на отлично. «И поступал он тоже сам, никто не просил о каком-либо особом отношении, да и немного я знаю случаев, чтобы в ГИТИС кто-то поступал без особого на то желания и без подготовки», — заключил он.

25-летний Павел Табаков — сын актера Олега Табакова, звезда фильмов и сериалов «Тобол», «Звезда», «Ампир V», «Колл-центр» и т.д.

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