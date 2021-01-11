Стало известно о состоянии госпитализированной с коронавирусом Ахеджаковой

Представитель госпитализированной в Москве с коронавирусной инфекцией Лии Ахеджаковой Ефим Спектор в беседе с ТАСС рассказал о состоянии народной артистки России.

По словам представителя, Ахеджакова чувствует себя хорошо. При этом он не стал уточнять, когда актрису могут выписать.

О госпитализации Лии Ахеджаковой стало известно 9 января. 82-летнюю актрису госпитализировали в обычную, а не реанимационную палату.

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