Стало известно о состоянии госпитализированной с коронавирусом Ахеджаковой
Александра Лисица
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Представитель госпитализированной в Москве с коронавирусной инфекцией Лии Ахеджаковой Ефим Спектор в беседе с ТАСС рассказал о состоянии народной артистки России.
По словам представителя, Ахеджакова чувствует себя хорошо. При этом он не стал уточнять, когда актрису могут выписать.
О госпитализации Лии Ахеджаковой стало известно 9 января. 82-летнюю актрису госпитализировали в обычную, а не реанимационную палату.
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