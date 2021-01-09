Скончался худрук Русского академического драмтеатра Рабинович
Карина Казанцева
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Скончался художественный руководитель Русского академического драматического театра Михаил Рабинович, сообщила «ВКонтакте» министр культуры Башкирии Амина Шафикова.
«Отпускать всегда тяжело... Большая утрата... Дорогой Михаил Исакович - наставник, старший товарищ, друг... Целая эпоха! Пусть земля Вам будет пухом», — написала Шафикова.
Заслуженный деятель искусств России и республики Башкортостан Михаил Рабинович родился 23 августа 1940 года. В 2015 году он был удостоен государственной награды Башкирии — Ордена Дружбы народов.