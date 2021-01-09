Жену Эрнста посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля
Марина Львова
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Жену гендиректора Первого канала Константина Эрнста актрису Софью Эрнст во время спектакля «20 Век - Бал» вместо снега, который использовался в качестве реквизита, посыпались гвозди, передает ТАСС со ссылкой на
источник в правоохранительных органах.
По данным источника, гвозди в реквизит положил неизвестный. Инцидент произошел во время спектакля 8 января в МХТ им. А. П. Чехова.
По данному факту полиция проводит проверку.
Сообщается, что 32-летняя актриса не пострадала.