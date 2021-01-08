Ольга Бузова сыграла свадьбу на Мальдивах

__is_photorep_included13429592: 1

Звезда реалити-шоу Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сыграли свадьбу на Мальдивах, сообщает издание «7 дней» со ссылкой на видео, появившееся в фанатских пабликах, посвященных Бузовой.

Ольгу заметили в платье невесты, на ней и женихе были надеты ожерелья из живых цветов — это традиция мальдивских свадеб. После торжественной церемонии влюбленные отправились в шатер для новобрачных, также для Бузовой и Манукяна был накрыт праздничный стол с тортом.

Известно, что свадьба на Мальдивах не имеет юридической силы в России. Поклонники уверены, что официальный брак пара уже заключила ранее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Киркоров и Бузова перепели хит Пугачевой

— Бузова призналась в любви «Дому-2» и попрощалась с шоу

— СМИ раскрыли доходы Бузовой и Бородиной в «Доме-2»