Грузинская балерина Ананиашвили переехала в Россию

Грузинская балерина Нина Ананиашвили переедет в Россию и возглавит балетную труппу НОВАТа в Новосибирске, сообщает НГС.

57-летняя артистка уже дала устное согласие стать новым художественным руководителем балетной труппы, утверждает источник.

Официально нового руководителя коллективу пока не представляли. Предполагается, что Ананиашвили будет определять художественную политику балетной труппы НОВАТа, заниматься творческими вопросами, репертуаром. Кроме того, она продолжит работу в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Захария Палиашвили.

Нина Ананиашвили — народная артистка Грузинской ССР и народная артистка России. Супруг Ананиашвили — грузинский политик Григол Вашадзе, председатель оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — Демократическое движение», от которой кандидатом на пост премьер-министра страны в 2020 году выдвигался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.