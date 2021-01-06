Наследники автора песни «В лесу родилась елочка» не получают авторские сборы

Наследники поэтессы Раисы Кудашевой, написавшей новогоднюю песню «В лесу родилась елочка», не получают за нее авторские сборы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора, руководителя управления распределения вознаграждения РАО Сергея Филиппова.

Текст песни был написан Раисой Кудашевой в 1903 году, музыку для композиции написал в 1905 году Леонид Бекман на день рождения своей дочери. Бекман умер в 1939 году, а срок прав на музыку закончился в 2009 году. Автор текста Раиса Кудашева (урожденная Гедройц) скончалась в 1964 году, и срок действия авторских прав на текст песни про елочку еще действует. «Свидетельство о наследовании прав существует на имя Гедройц Марины Адамовны, но договора с РАО Марина Адамовна не заключала. Авторские сборы за использование произведения собираются РАО, но не выплачиваются в части охраняемого текста произведения, так как правообладатель не обращался в РАО за получением авторского вознаграждения», — пояснил Филиппов.

Авторские права на музыку песни «В лесу родилась елочка» уже не охраняются. Филиппов сравнил ее с мелодией рождественской композиции Jingle Bells, которая была написана в 1857 году к Дню благодарения, но с течением времени стала восприниматься как рождественская. «На сегодня существует порядка 500 различных обработок этой композиции, но авторские права на исходную мелодию уже истекли и произведение можно считать народным», — рассказал он.

В 2015 году текст песни «В лесу родилась елочка» занял 29-е место в топ-100 самых популярных в России стихотворных строк, составленном изданим «Русский репортер».

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