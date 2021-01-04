СМИ узнали о романе Гарри Стайлса и Оливии Уайлд
Семён Сонный
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Певец Гарри Стайлс и актриса Оливия Уайлд встречаются, сообщает TMZ.
По данным издания, они вместе посетили свадьбу менеджера музыканта Джеффри Азоффа.
Стайлс привел Уайлд на свадьбу в качестве своего «плюс один», во время мероприятия они держались за руки, рассказали TMZ источники.
Ранее стало известно, что Гарри Стайлз принимает участие в фильме Оливии Уайлд «Не волнуйся, солнышко» («Don't Worry Darling»).