Названы самые успешные фильмы в российском прокате за 2020 год

Самым успешным фильмом в российском кинопрокате в 2020 году стал фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Об этом сообщил «Фонд кино».

Отмечается, что данная картина заняла первое место в рейтинге крупнейших фильмов в прокате 2020 года. Лента была выпущена в прокат еще в конце 2019 года, однако основная часть кассовых сборов пришлась на 2020 год (2,696 млрд из 3,072 млрд рублей).

На второй строчке оказалась спортивная мелодрама «Лед-2» Жоры Крыжовникова (1,47 млрд рублей).

Тройку замкнула криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены», которая стала самым успешным иностранным фильмом (1,223 млрд).

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