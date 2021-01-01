Умер актер, сыгравший в «Докторе Кто»

Скончался британский актер Марк Иден, сыгравший в сериалах «Доктор Кто» и «Улица Коронации». Об этом пишет The Sun.

Иден умер 1 января в возрасте 92 лет. Как отмечает агент актера, он мирно ушел из жизни в больнице.

Актер некоторые время страдал от Альцгеймера и был госпитализирован в ноябре.

Марк Иден посвятил актерской карьере больше 50 лет. Он снялся в более 70 телевизионных проектах, а также двух десятках кинокартин.