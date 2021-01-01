Умер рэпер MF Doom

Рэпер Дэниел Думилей, известный как MF Doom, скончался в возрасте 49 лет. Об этом его супруга сообщила на странице исполнителя в Instagram.

«Я не могла мечтать о более великом муже, отце, учителе, ученике, бизнес-партнере, любовнике и друге <...> Без тебя моя жизнь больше никогда не будет прежней <...> Со всей любовью, Джасмин», – указано в публикации.

Супруга рэпера не указывает причину его смерти, однако отмечает, что он скончался еще 31 октября 2020 года.

Дэниел Думилей родился 9 января 1971 года в Великобритании, большую часть жизни прожил в США. Он начал читать рэп в конце 1980-х под именем Zev Love X в группе KMD, после этого начал сольную карьеру. Думилей стал известен постоянным ношением маски и использованием образа злодея в текстах треков. Последний сольный альбом рэпера «Born Like This» вышел в 2009 году.