Экс-супруг Полины Гагариной объяснил свой запрет на вывоз ребенка за границу

Фотограф Дмитрий Исхаков рассказал, почему запретил вывозить за границу дочь Мию, рожденную в браке с певицей Полиной Гагариной.

В Instagram он объяснил, что сделал это «в интересах ребенка». По его словам, о планирующейся новогодней поездке ребенка он узнал от третьих лиц, а на официальный запрос о том, куда и с кем летит дочь, ему не ответили. «Слухи ходят разные, я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен», — добавил он. Кроме того, Исхакова смущает, что ребенок мог покинуть страну во время пандемии.

О том, что пара разведется после шести лет брака, стало известно в мае 2020 года. Усыновленному Исхаковым сыну Гагариной Андрею сейчас 13 лет, общей дочери экс-супругов Мие — три года. 28 декабря 2020 года мировой суд московского района Печатники расторг брак.

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