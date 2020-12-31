Муцениеце намекнула на новые отношения после развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце намекнула на новые отношения после развода с актером Павлом Прилучным.

По ее словам, к 30 годам она не знает, что такое любовь, и пока не хочет заключать новый брак. «Я даже не хочу замуж, если честно, и не пойду. Но на свидание уже позвали, да», — цитирует «Рен ТВ» Муцениеце, высказавшуюся в YouTube-шоу «Откройте, Давид».

Она подтвердила, что развелась с Прилучным из-за измен и разочарована тем, что муж ее обманывал. По мнению актрисы, если бы Прилучный предупредил ее об изменах, они смогли бы договориться.

Муцениеце и Прилучный были в браке с июля 2011 года, в отношениях родилось двое детей. В июне 2020 года актеры развелись.

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