Представитель Чичериной объяснил, из-за чего певицу вызвали на допрос

Представитель Юлии Чичериной Ларион Колесов в беседе с «Рен ТВ» объяснил, из-за чего певицу вызвали на допрос в службу уголовного розыска подмосковного города Клин.

Он рассказал, что некие украинские «деятели искусств» написали на нее заявление, суть которого Колесов раскрывать не стал. «Это клевета, насколько я сейчас знаю. Это клевета, украинские деятели искусств пишут заявление. Больше ничего не могу назвать», — уточнил он. Известно, что певица вернется в Москву из Нагорного Карабаха после Нового года.

Юлия Чичерина в октябре 2020 года получила паспорт непризнанной Донецкой народной республики. ДНР и ЛНР были провозглашены весной 2014 года на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны.

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