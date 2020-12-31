Представитель Чичериной объяснил, из-за чего певицу вызвали на допрос
Представитель Юлии Чичериной Ларион Колесов в беседе с «Рен ТВ» объяснил, из-за чего певицу вызвали на допрос в службу уголовного розыска подмосковного города Клин.
Он рассказал, что некие украинские «деятели искусств» написали на нее заявление, суть которого Колесов раскрывать не стал. «Это клевета, насколько я сейчас знаю. Это клевета, украинские деятели искусств пишут заявление. Больше ничего не могу назвать», — уточнил он. Известно, что певица вернется в Москву из Нагорного Карабаха после Нового года.
Юлия Чичерина в октябре 2020 года получила паспорт непризнанной Донецкой народной республики. ДНР и ЛНР были провозглашены весной 2014 года на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны.
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