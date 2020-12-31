Наташа Королева высказалась об авторах видео с Тарзаном

Певица Наташа Королева обратилась к своим поклонникам в Instagram накануне Нового года.

В новом посте она написала, что год для ее семьи был непростым, и пожелала подписчикам верить в силу любви, терпения и мудрости. «Только это и работа над собой может спасти вас и вашу семью от разрушительных шагов, как мы спасли нашу, несмотря ни на какие попытки разрушить наш союз. А тех, кто пытался это сделать, ждет своя карма, и поверьте, легкая нажива и минутная слава того не стоят», — высказалась она об авторах скандального видеоролика с ее супругом, стриптизером Сергеем «Тарзаном» Глушко.

Ранее из-за порновидео с участием Тарзана возбудили уголовное дело. Предположительно, речь идет о домашней записи, на которой стриптизер изменяет своей жене — певице Наташе Королевой — с двумя любовницами. Дело возбуждено по статье УК РФ 242.3 «б» («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием интернета»).

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