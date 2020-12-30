Названа причина закрытия шоу «Дом 2»

Руководство телеканала ТНТ приняло решение о закрытии шоу «Дом 2» из-за потери рентабельности программы. Об этом сообщил глава Газпром-Медиа Холдинга Александр Жаров, передает РИА «Новости».

«Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, он (проект «Дом-2» — прим. ред.) стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным. То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки», — рассказал Жаров.

Он добавил, что попытки изменить что-то внутри формата к успеху не привели.

«Я хочу подчеркнуть, что это было решение руководства телеканала - отказаться от данного реалити-шоу. Но мы его поддержали, потому что мы четко видели, сколько денег мы на нем теряем», — добавил Жаров.

Как сообщалось, После ухода с ТНТ новая серия проекта выйдет 15 февраля, первое голосование на лобном месте станет особенным событием.

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