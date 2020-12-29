Маликов опроверг слухи о завершении карьеры
Елена Арнольдова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Народный артист России Дмитрий Маликов в Instagram опроверг слухи о завершении эстрадной карьеры.
«Я не собираюсь уходить со сцены! Не верьте интернету. Не дождутся», — пообещал он.
О возможном уходе со сцены поклонники заговорили после интервью, которое 50-летний Маликов дал Юрию Костину в YouTube-шоу «Личные связи». Он рассуждал о том, что стоит дать дорогу молодым, и рассказывал, что сосредоточится на инструментальной музыке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пригожин опроверг планы Валерии баллотироваться в Госдуму
— Галкин опроверг слухи о выдвижении Пугачевой в Госдуму