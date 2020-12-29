Маликов опроверг слухи о завершении карьеры

Народный артист России Дмитрий Маликов в Instagram опроверг слухи о завершении эстрадной карьеры.

«Я не собираюсь уходить со сцены! Не верьте интернету. Не дождутся», — пообещал он.

О возможном уходе со сцены поклонники заговорили после интервью, которое 50-летний Маликов дал Юрию Костину в YouTube-шоу «Личные связи». Он рассуждал о том, что стоит дать дорогу молодым, и рассказывал, что сосредоточится на инструментальной музыке.

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