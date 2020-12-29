Звезда «Американской истории ужасов» впервые стала матерью
Елена Арнольдова
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Звезда сериала «Американская история ужасов» Эмма Робертс впервые стала матерью, сообщает TMZ.
Первенца она родила возлюбленному — актеру Гаррету Хедлунду. Сын Родс родился у пары 27 декабря.
О беременности Робертс стало известно в августе 2020 года.
Эмма Робертс — дочь актера Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс. Кроме «Американской истории ужасов» она снималась в фильмах «Кокаин», «Мы — Миллеры», «День Святого Валентина», «Оторва» и «Нерв». Ее избранник играл в фильмах «Несломленный», «Троя» и др.
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