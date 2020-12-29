«Это не могильник»: космонавт назвал нарушением правил доставку праха на МКС

Депутат Госдумы и летчик-космонавт Максим Сураев осудил действия бизнесмена, который мог пронести прах актера Джеймса Духана на МКС. В беседе с «Газетой.Ru» Сураев подчеркнул, что космическая станция — это «не могильник».

«Естественно, это нарушение правил. Это что за прах? Там могильник что ли какой-то? Я считаю, что это, конечно же, нельзя было делать. Никто бы ему согласования на Земле не дал, никто бы его не поддержал. А если каждый там начнет прах привозить: кто-то друга своего, кто-то — любимой кошки, собаки? Я считаю, что, конечно, это неправильно», — сказал Сураев.

По словам летчика-космонавта, на МКС есть шанс спрятать такую вещь, как фотографию с прахом, потому что «станция реально огромная».

«Спрятать, наверное, можно. В зависимости от того, какого размера предмет. Там запанельного пространства и оборудования очень много. Куда-то воткнуть, если есть желание, можно», — добавил Сураев.

По информации газеты The Times, родственники актера Духана попросили предпринимателя Ричарда Гэрриотта во время полета на МКС пронести заламинированную фотографию, в которую поместили прах актера. Бизнесмен побывал на станции в 2008 году как космический турист. Тогда он смог спрятать снимок под внутренним покрытием европейского модуля «Коламбус», передает РИА Новости.

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