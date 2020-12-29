«Королева реальности!» названа худшим фильмом 2020 года

Комедия «Королева реальности!» стала худшим фильмом года по версии портала Metacritic, составившего рейтинг на основе количества рецензий кинокритиков на картину.

Снятый в жанре мокьюментари фильм «Королева реальности!» с Дениз Ричардс и Майком Тайсоном набрал всего 4 рецензии из 100 возможных.

На втором месте оказалась лента «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы», на третьем — «Выбивая долги». Также в список попало «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни — младшим, картина попала на 10-е место.

Рождественский мюзикл Dr. Seuss' The Grinch Musical Live! телеканала NBC стал худшим телешоу года.

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