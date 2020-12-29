«Королева реальности!» названа худшим фильмом 2020 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Tanner Gordon Productions

Комедия «Королева реальности!» стала худшим фильмом года по версии портала Metacritic, составившего рейтинг на основе количества рецензий кинокритиков на картину.

Снятый в жанре мокьюментари фильм «Королева реальности!» с Дениз Ричардс и Майком Тайсоном набрал всего 4 рецензии из 100 возможных.

На втором месте оказалась лента «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы», на третьем — «Выбивая долги». Также в список попало «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни — младшим, картина попала на 10-е место.

Рождественский мюзикл Dr. Seuss' The Grinch Musical Live! телеканала NBC стал худшим телешоу года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Последний министр» Тихомиров и Нюша поддержали россиян в 2020 году

Книги по саморазвитию возглавили Всероссийский книжный рейтинг

Самым упоминаемым романом в сети стал «Институт» Стивена Кинга