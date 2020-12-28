Самым упоминаемым романом в сети стал «Институт» Стивена Кинга

Самой упоминаемой литературной новинкой в Instagram стал роман Стивена Кинга «Институт». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу группу компаний «ЛитРес».

В ходе исследования было проанализировано около десяти тысяч упоминаний книг-новинок 2020 года в сети Instagram.

«Лидером рейтинга стал мистический триллер «Институт» американского писателя Стивена Кинга — фотографиями и рецензиями на эту книгу чаще остальных делились пользователи в своих профилях. Интересно, что многие из них читали Кинга на языке оригинала», — рассказали в пресс-службе.

На втором месте оказалась «45 татуировок личности» Максима Батырева, а на третьем — «The One. Единственный» Джона Маррса.

Также популярными оказались работа матери Илона Маска Мэй Маск «Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни» и исторический детектив Бориса Акунина «Просто Маса».

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