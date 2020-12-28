Худрук «Ералаша» Грачевский госпитализирован с коронавирусом
Катерина Медведева
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Заразившийся коронавирусом худрук киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский заявил о своей госпитализации, передает РИА «Новости».
«Я в больнице №52. Новый год проведу здесь, лечусь», — сказал он.
21 декабря Грачевский сообщил, что заразился коронавирусом и находится на амбулаторном лечении.
71-летний Борис Грачевский — член Российской академии кинематографических искусств, заслуженный деятель искусств РФ. В 2018 году Грачевский признавался, что перенес онкологическое заболевание — рак кожи.
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