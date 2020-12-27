Съемки сериала «Властелин колец» завершены
Бернст Ю.
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В Новой Зеландии завершились съемки сериала «Властелин колец» по одноименной серии романов Джона Рональда Руэла Толкина, передает The Independent.
«У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года», — сказал режиссер сериала Хуан Антонио Байона.
По данным издания, сериал должен выйти на экраны в 2021 году.
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