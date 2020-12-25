Пугачева постоянно держит связь с перенесшим инсульт Моисеевым

Помощник 66-летнего Бориса Моисеева Сергей Горох в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о жизни артиста после инсульта.

По его словам, с Моисеевым постоянно находится на связи певица Алла Пугачева. Многие друзья предлагают певцу финансовую помощь, однако от денег тот отказывается.

Представитель уточнил, что сейчас певец занимается своим здоровьем, посещает стоматолога и прекрасно себя чувствует, «насколько может хорошо чувствовать себя человек, перенесший инсульт». «Не он «завязал» со сценой — жизнь его «завязала». Борис Михайлович живет в Москве. Он принял себя таким, какой он есть», — сказал Горох.

Сейчас у Моисеева есть домработница, которая стирает, убирает и готовит еду. Известно, что Моисеев очень хочет поехать на лето в Юрмалу.

Напомним, в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. В 2015 году он закончил гастрольную деятельность.

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