Московский клуб закрыли после концерта Кипелова
Александра Лисица
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Московский клуб Adrenaline Stadium закрыт на 30 суток из-за нарушений на концерте рок-музыканта Валерия Кипелова.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда. Было установлено, что во время выступления были нарушены меры противодействия распространению коронавирусной инфекции: посетители не надевали маски и не соблюдали санитарную дистанцию.
Ранее клуб был опечатан Роспотребнадзором.
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