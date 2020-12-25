Московский клуб закрыли после концерта Кипелова

Московский клуб Adrenaline Stadium закрыт на 30 суток из-за нарушений на концерте рок-музыканта Валерия Кипелова.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда. Было установлено, что во время выступления были нарушены меры противодействия распространению коронавирусной инфекции: посетители не надевали маски и не соблюдали санитарную дистанцию.

Ранее клуб был опечатан Роспотребнадзором.

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