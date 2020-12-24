«Первая корова» возглавила абсолютный рейтинг лучших фильмов 2020 года

Фильм Келли Райхардт «Первая корова» возглавил «Абсолютный рейтинг» лучших иностранных фильмов 2020 года, сообщает канал «Синема».

В основу рейтинга легли данные 19 западных изданий и киноагрегаторов. «Первая корова» – адаптация романа «Половина жизни» Джонатана Рэймонда. Кинокритики Нью-Йорка (NYFCC) уже назвали «Первую корову» лучшим фильмом 2020 года. Драма повествует о неожиданном союзе между поваром и эмигрировавшим в США китайцем, которые открывают пекарню.

На втором месте оказалась картина Гая Риччи «Джентльмены», на третьем — «Земля кочевников» Хлои Чжао.

В топ-10 также попали «Никогда, редко, иногда, всегда», «Довод», «Рок влюбленных», «Американская утопия», «Минари», «Просто помиловать» и «Суд над чикагской семеркой».

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