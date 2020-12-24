Премьера сериала о команде «КАМАЗ-мастер» состоится в 2021 году

Спортивный сериал «Мастер» о российской команде «КАМАЗ-мастер» выйдет на видеосервисе Premier в 2021 году.

Производством проекта занимается телеканал НТВ и кинокомпания Art Pictures Vision, после онлайн-премьеры сериал покажут в эфире НТВ. Главными героями художественного сериала станут гонщики спортивных грузовиков, в основу сценария легли реальные истории из жизни команды. «Мастер» расскажет о смене поколений в экипаже, когда новичкам пришлось вместе со старожилами команды создавать новый коллектив.

Актеров будут дублировать профессиональные гонщики «КАМАЗ-мастера». Главные роли исполнят Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Макар Запорожский, Аристарх Венес, Сергей Шакуров, Олег Филипчик, Ингрид Олеринская и др.

Съемки проходили в Москве, на тренировочной базе команды в республике Татарстан, в Набережных Челнах и Казани, в пустынях и степях Астраханской области, а также на территории Казахстана.

«КАМАЗ-мастер» – заводская команда, успешно представляющая страну в мировом автоспорте – была основана в 1988 году. Экипаж выиграл ралли «Дакар» в 1996 году, после чего 29 раз участвовал в гонке и 17 раз побеждал в ней. Съемки сериала начались через две недели после того, как в 2020 году гонщики из Набережных Челнов стали победителями ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии.

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