Стала известна дата премьеры приквела «Безумного Макса»
Елена Арнольдова
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Студия Warner Bros. определилась с датой премьеры приквела «Безумного Макса» — фильма «Фуриоса».
Как сообщает Variety, картина выйдет в прокат 23 июня 2023 года.
Отмечается, что премьеры «Фуриосы» на онлайн-площадках не будет.
Главную роль в боевике исполнит Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Ход королевы»), также в «Фуриосе» сыграют Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II.
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