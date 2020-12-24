Стала известна дата премьеры приквела «Безумного Макса»

Студия Warner Bros. определилась с датой премьеры приквела «Безумного Макса» — фильма «Фуриоса».

Как сообщает Variety, картина выйдет в прокат 23 июня 2023 года.

Отмечается, что премьеры «Фуриосы» на онлайн-площадках не будет.

Главную роль в боевике исполнит Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Ход королевы»), также в «Фуриосе» сыграют Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II.

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